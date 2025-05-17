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AA

İstanbul'da ulaşım problemi son bulmuyor...

Metrolarda, metrobüslerde, otobüslerde yaşanan arıza ve sorunlar, kimi zaman kentte hayatı zorlaştırırken, kimi zaman da yaralanmalara, can kayıplarına yol açıyor.

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde metrobüs kazası yaşanmış, can kaybı ve çok sayıda yaralanmalara sebep olmuştu.

Bu kez de İETT otobüsü, bölgede zincirleme kazaya sebep oldu.

OTOBÜSTEN YOLA MAZOT AKTI, YOL KAYGANLAŞTI

Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde bir İETT otobüsü, rampayı çıkarken yola mazot akıttı.

Çift yönlü yoldan rampa aşağı hareket halinde olan araçların sürücüleri, akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı.

ARAÇLAR BİRBİRLERİNE ÇARPMAMAK İÇİN KALDIRIMA ÇIKTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan araçların bazıları kaldırıma çıktı, bazıları da başka araca çarpmamak için duvara vurdu.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Çok sayıda aracın kazaya karışmasının ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı.

Kazalardan sonra caddeye ulaşan belediye ekipleri ise tazyikli suyla yolu yıkayarak mazotu temizlemeye başladı.

ÇEVREDEKİLERE UYARI YAPILDI

Kazaya karışan araç sürücülerinden Ömer Faruk Çeber, yolun ortasına mazot döküldüğünü, yokuş aşağı inerken çevredekilerin el işareti yaparak durmalarını istediğini söyledi.

"YAKLAŞIK 3 SAATTİR BURADA MAHSUR KALDIK"

Dururken kaldırıma çarptıklarını ve lastiklerinin patladığını dile getiren Çeber, "Araçlar duramadı, gelen birbirine vurdu. Yaklaşık 3 saattir burada mahsur kaldık. Belediye aracı daha yeni geldi. Böyle bir kaza yaşadık, Allah beterinden korusun." dedi.

KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, yokuş aşağı inen bir otomobilin, kayarak önce kaldırıma çıkması, sonra bir kamyonete çarpıp duvara vurduktan sonra durması yer alıyor.