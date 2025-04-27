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İstanbul'da iki kardeş depreme evde oyun oynarken yakalandı

İstanbul'da iki kardeş depreme evde oyun oynarken yakalandı Sultangazi'de evde oyun oynadıkları sırada, 6.2 büyüklüğündeki depreme yakalanan iki kardeş, korku dolu anlar yaşadı. O anlar, oynadıkları oyunu kaydetmek istedikleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.