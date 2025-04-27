İHA
İstanbul, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti...
Sultangazi'de iki kardeş, 23 Nisan günü Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme evde futbol oynarken yakalandı.
DEPREME OYUN OYNARKEN YAKALANDILAR
Oyun oynadıkları anları cep telefonuyla kayıt altına alan çocuklar, deprem sırasında korku dolu anlar yaşadı.
Çocuklar çaresizce evin içinde koşuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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