İstanbul'da iPhone 17 kuyruğu

iPhone 17 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.

Öte yandan, iPhone 17 Air ülkemizde 97 bin 999 TL'lik bir fiyat etiketine sahipken, iPhone 17 Pro 107 bin 999 TL'den başlıyor.

KUYRUK OLUŞTU

Yeni çıkan modeli almak için ise İstanbul'da kuyruk oluşmaya başladı bile...

iPhone 17'ye kavuşmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Zorlu Center önüne geldi.

DAKİKALARCA BEKLEDİLER

Zorlu Center'ın önüne gelen vatandaşlar, yeni telefonlarına kavuşmak için uzun süre bekledi. Bazılarının geceden geldiği ve bekleme sırası için de liste yapıldığı görüldü.