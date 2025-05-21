Haber Merkezi
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin kaldırım taşıyla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı görüldü.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Kısa sürede yayılan video, sosyal medyada tepki topladı.
Görüntüler üzerinde İstanbul Emniyeti harekete geçti.
POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Görüntülerin çekildiği noktadaki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Polis ekipleri, kaldırım taşıyla cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
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