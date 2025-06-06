DHA

Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu..

Ancak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu.

Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Özellikle İstanbul'da bayramın ilk gününde yüzlerce kişi yaralandı.

İSTANBUL'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 829 KİŞİ YARALANDI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kadının kurban kesildiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini, 53 kişinin trafik kazaları nedeniyle, 776 vatandaşın ise kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Güner, şu ifadeleri kullandı: