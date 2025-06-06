Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu..
Ancak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu.
Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş, çeşitli yerlerinden yaralandı.
Özellikle İstanbul'da bayramın ilk gününde yüzlerce kişi yaralandı.
İSTANBUL'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 829 KİŞİ YARALANDI
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kadının kurban kesildiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini, 53 kişinin trafik kazaları nedeniyle, 776 vatandaşın ise kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Güner, şu ifadeleri kullandı:
Bugün İstanbul’da trafik kazaları nedeniyle 53 vatandaşımız, kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle 776 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Bir kadın vatandaşımız ise kurban kesiminin yapıldığı ortamda bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, tüm yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurban kesiminin ehil kişilerce, uygun ve güvenli ortamlarda yapılması hayati önemdedir. Lütfen hem kendi sağlığınızı hem çevrenizdekilerin güvenliğini riske atmayın.
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