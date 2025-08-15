İstanbul’da kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor

İstanbul'da esintili günler...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin uyarılarının ardından geçtiğimiz günlerde kendisini gösteren kuvvetli rüzgar, bugün de etkili oluyor.

YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kentte özellikle Boğaz çevresi, yüksek kesimler ve sahil bölgelerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

UYARILARDA BULUNDULAR

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 16 Ağustos’a kadar etkili olmasının beklendiğini kaydederek, çatı uçmalarına, ağaç devrilmesine karşı vatandaşların özellikle sahil ve yüksek kesimlerde tedbirli olmasını tavsiye etti.