Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin uyum haftası başladı. Yollara dökülen aileler ve okul servisleri sabah saatlerinden itibaren trafikte yoğunluk oluşturdu.

Yurt genelinde yeni eğitim öğretim telaşı başladı...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri 5 Eylül tarihinde uyum haftası kapsamında okula başladı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Harekete geçen velilerden kimisi çocuklarını kendi araçlarıyla okula bırakmak için harekete geçti kimi ise okul servislerine yazdırdı.

Araçlar yola çıkarken, İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul’da uyum haftasının ilk gününde trafik yüzde 51'i geçti VİDEO



Yüzde 51'i geçti

Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti.

İHA'nın aktarımına göre; Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.