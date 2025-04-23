İstanbul'da okul bahçeleri ve spor salonları kullanıma açıldı

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Marmara Bölgesi'nde deprem paniği...

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul’u değil, çevre illeri de etkiledi.

Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı.

Evlerine giremeyen İstanbullular, parklarda ve sokaklarda bekliyor..

OKUL BAHÇELERİ VE SPOR SALONLARI KULLANIMA AÇILDI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem korkusuyla evlerine giremeyen vatandaşlar için okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin kullanıma açıldığını duyurdu..

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı: