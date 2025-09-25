İstanbul'da okul servislerinde kamera zorunluluğu

Okul servislerine ilişkin yeni bir karar alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, okul servislerine kamera takılmasına yönelik karar görüşüldü.

UKOME toplantısı, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

OKUL SERVİSLERİNİN DE DAHİL EDİLMESİ İSTENDİ

Kentte halihazırda Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarıyla faaliyet gösteren taksi, minibüs ve taksi dolmuşlara, okul servislerinin de eklenmesi istendi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Bu kapsamda, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin birinci fıkrasının, "Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve eklerinde belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır." şeklinde revize edilmesi talep edildi.

Toplantıda yapılan oylamada, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu oy birliğiyle kabul edildi.

NE ZAMAN UYGULANACAK

Kararın, imza süreçlerinin ardından 2026 içerisinde uygulanması planlanıyor.