İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon

Organize suçlarla mücadele yurt genelinde aralıksız devam ediyor...

Vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamak adına çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü de çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

YÜZLERCE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda da İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, şu sözlerle yer verdi:

"Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, yasa dışı silah imalathanesi olarak kullanılan bir adrese yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

1 ŞÜPHELİ EMNİYET EKİPLERİNCE YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonda, 366 adet tabanca, 570 adet tabanca parçası ve çok sayıda tetik tertibatı ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı."