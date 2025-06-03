İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir erkek şahıs TEM bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.
Yolun işlek olması nedeniyle şahsa ilk çarpan aracın ardından, üzerinden başka araçların da geçtiği belirlendi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Gece saatlerinde yaya, seyir halindeki araçların arasına girdi.
Bir otomobil çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Ardından gelen araçlar da yayayı fark edemedi ve üzerinden geçti.
Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
YAKINLARI CENAZENİN BAŞINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yolun iki şeridi geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Yakınları, yerde cansız şekilde yatan adamın başında sinir krizi geçirdi.
Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
SÜRÜCÜLER ARANIYOR
Kazaya karışan araçları tespit etmek için polis geniş çaplı inceleme başlattı.
TEM bağlantı yolundaki temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla trafik yeniden açıldı.
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