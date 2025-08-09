İstanbul’da park halindeki otomobile yumruk attı

İstanbul Sancaktepe’de yaşayan Hakan Gülyiyen, aracını park edip uzaklaştıktan bir süre sonra otomobilinde hasar fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gülyiyen, bir kişinin otomobiline yumruk attığını gördü.

'SİNİRİNİ ARABAMDAN ÇIKARMIŞ'

Aracına zarar veren kişinin tespit edildiğini belirten Gülyiyen, “Kameralardan fark ettik, tespit ettik. Emniyete gidip görüntüleri teslim ettik. Polis de gelip inceledi. Daha önce bazı çocukların kavga ettiğini, bu olayın etkisiyle sinirini benim arabamdan çıkardığını duyduk” dedi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayette bulunuldu.

Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek ve ifadelerini almak için çalışma başlattı.