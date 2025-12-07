İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

- İstanbul'da sıcak hava yerini sağanak yağışa bıraktı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insanlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.
- Yağmur altında bazıları kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise yürümeye devam etti.
- Meteoroloji, İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışlı havanın süreceğini ve sıcaklıkların 11-14 derece aralığında seyredeceğini belirtti.
İstanbul'da sıcak havalara son...
Kasım ayının sonunda kadar belli aralıklarla devam eden sıcak havalar yerini yağışa bıraktı.
SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı’ kodlu uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yağmura yakalananlar, şemsiyeleriyle ıslanmaktan korunmaya çalıştı.
YAĞMURU UMURSAMAYANLAR OLDU
Sağanak sırasında bazı kişiler tramvay durağı ve kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise yağmura aldırış etmeden yürümeyi sürdürdü.
Turistler ve İstanbulluların yağmur altında fotoğraf çektiği görüldü.
HAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NASIL OLACAK
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün için hazırlanan hava durumu tahmin haritalarını yayımladı.
Raporda İstanbul'da hava sıcaklıklarının 11-14 derece aralığında seyredeceği belirtildi.