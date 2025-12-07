İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı Megakent'te gece saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla etkisini artırırken Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağmura yakalananların bazılarının şemsiyeleriyle yürüdüğü bazılarının ise duraklara sığındığı görüldü.