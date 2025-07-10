İstanbul'da sıcaklık 8 derece birden düşecek

Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından İstanbul genelinde ortalama sıcaklık 39 dereceye kadar yükseldi.

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken bazıları sahil ve parklarda piknik yaptı.

8 DERECE BİRDEN SERİNLEYECEK

Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar devam ederken İstanbul i̇se bugün 8 derece birden serinleyecek.

Kuzeyden gelen serin hava etkili olacak.

YAĞMUR İHTİMALİ

Balkanlardan serinlik getiren poyrazla Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 30-32 dereceye gerileyecek.

Marmara'nın doğusu ve İstanbul için yağmur ihtimali de var.