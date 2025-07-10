İstanbul'da sıcaklık 8 derece birden düşecek

Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından İstanbul genelinde ortalama sıcaklık 39 dereceye kadar yükseldi.
Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken bazıları sahil ve parklarda piknik yaptı.
8 DERECE BİRDEN SERİNLEYECEK
Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar devam ederken İstanbul i̇se bugün 8 derece birden serinleyecek.
Kuzeyden gelen serin hava etkili olacak.
YAĞMUR İHTİMALİ
Balkanlardan serinlik getiren poyrazla Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 30-32 dereceye gerileyecek.
Marmara'nın doğusu ve İstanbul için yağmur ihtimali de var.