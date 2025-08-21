İstanbul'da SMA stantlarına denetim: Neden bu karar alındı?

İstanbul'da SMA hastası çocuklar için kurulan stantlarla ilgili yeni bir karar alındı.

Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavi giderlerinin karşılanması için kurulan stantlar, valilik izniyle açılabiliyordu.

"AİLE BÜYÜKLERİ VE ARKADAŞLARLA HAREKET EDİLDİ"

İstanbul Valiliği, gelen şikayet ve ihbarlar üzerine bir çalışma yaparak, bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiğinin belirlendiğini bildirdi.

Valilik aynı zamanda kesintisiz ve yüksek sesli olarak anons yapıldığı tespitinin yapıldığını belirtti.

Bu stantlara ilişkin yeni bir karar alan valilik, "İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

TÜM STANTLAR KALDIRILACAK

Valilik, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar ve meydanlarda, yaya geçişini ve trafiğin akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerden tüm stantların kaldırılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapılacak." denildi.