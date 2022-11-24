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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 2 gözaltı

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 2 gözaltı

Suç örgütüne yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.