İstanbul'da taksi şoförlerine ceza yağdı

Aksaray Metro İstasyonu önünde denetim yapan ekipler, kemerini takmayan ve taksimetre açmayan taksicilere ceza yazdı.

Her geçen gün farklı bir olayla gündeme gelen taksiciler için denetimler sıklaştı.

İstanbul Fatih'ye taksicilere yönelik denetim yapan Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri, Aksaray Metro İstasyonu bölgesinde şoförlere ceza yağdırdı.

Denetimler kapsamında, kemer takmayan 4 sürücüye 784 TL ceza uygulanırken, taksimetre açmayan bir sürücüye de 888 TL cezai işlem uygulandı.

"24 saat arabadayım, takmak istemiyorum"

İHA'nın aktarımına göre, emniyet kemeri takmayan taksici Yusuf Aktaşlı, “24 saat arabadayım, takmak istemiyorum. Zor oluyor, bunaltıyor. Dediğiniz doğru, 24 saat arabanın içinde zor oluyor, o yüzden uymak gerekiyor kurallara.” dedi.

"Taksicilik eskisi gibi değil, çok fazla turist avcısı var"

Taksicilerin amaçlarının değiştiğini söyleyen taksi şoförü Yücel Kökçü, “4 yıldır bu ticari taksi işini yapıyorum. Fakat memur beylere her zaman taksinin yardımcı olması lazım. Çünkü taksicilik şu anda eskisi gibi bir meslek değil. Çok fazla turist avcısı var. Benim arabamda şu an turist var, AVM'den taksi durağından aldım bu yolcuyu ben. Taksimetreyi açtım, İstanbul Havalimanı'na gidiyorum.

"Havalimanına 600 liraya gidiyorlar"

Ama bugün İstanbul Havalimanı'na ben 300 liraya gidip, İstanbul Havalimanı'ndan yolcu almadan geri çıkıyorum. Oradakiler de İstanbul’un taksisi, ben de İstanbul’un taksisiyim ama şu an 300 liraya götüreceğim. Turist avcısı olan esnaf arkadaşlar var, zihniyeti bozuk olan var. Allah da onları kurtarsın. Onlar 600 liraya gidiyor.” şeklinde konuştu.

"Hazırlık yaparken çevirmeye takıldık"

Kemerini takmayan bir diğer taksi şoförü de, “Her zaman için takıyoruz. Şimdi hazırlık yaptım, şuradan aldım yolcuyu. Hazırlık yaparken memur beylerin çevirmesine denk geldik. İşlemlerimiz yapılıyor. Denetimler gayet iyi, olması gerekenler bunlar. Ve olmalı da.” ifadelerini kullandı.