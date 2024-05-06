Güneş yüzünü gösterdi ama... Sakın kanmayın! 81 ile uyarı geldi: Mumla arayacağız... Pazartesi sabahını güneşli geçiren yurttaşlar, öğlene kadar sıcaklık hissedecek. Akabinde ise Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.

ensonhaber.com

Kış aylarını aratmayacak birkaç gün geçiren Türkiye, yağışlı ve serin günlere uyandı.

Bu pazartesi ise güneş bir nebze olsun yüzünü gösterdi.

Ancak aldanmayın...

Hava Forum'dan paylaşılan bilgiye göre, öğleden sonra her şey değişecek.

Soğuklara devam

X hesabında yapılan paylaşımda yurt genelinde hakim olacak havaya değinildi.

Şu ifadeler yer aldı:

"Rusya'dan üzerimize gelen soğuk hava ile bu mutluluk pıtırcığı pazartesi sabahına soğuk başladık. Öğlen toparlayacağız ama gece ve salı sabahı yine soğuk olacak."