İstanbul'da tartıştığı sürücüye taşla saldıran şahıs yakalandı

Yurt genelinde trafik zorbalarına geçit verilmiyor...

Bu kapsamda, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte yaşanan taşlı saldırının faili yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırgan İ.B'nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını duyurdu.

"YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU TESPİT EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı.



Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın, İ.B. olduğu tespit edildi.

"ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte “şehir eşkıyası” gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz.



112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Adnan Menderes Mahallesi TOKİ ışıklarında, dün akşam saatlerinde, trafikte seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

OTOMOBİLE TAŞLA SALDIRDI

Kısa sürede tartışma büyürken, bir sürücü aracından indi.

Sürücü, refüjden topladığı taşları, tartıştığı sürücünün otomobiline fırlattı.

O ANLAR KAMERAYA ALINDI

Taşlı saldırıya uğrayan sürücü, geri manevra yaparak saldırıdan kurtulmaya çalıştı.

O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.