İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsü yakalandı

Trafik ekipleri, vatandaşın güvenliğini sağlamak için denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yollarda yapılan kontrollerle kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek, gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

Son kontrollere dair detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

17 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Tüneli Bağlantı Yolu üzerinde motosiklet sürücülerinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarları üzerine denetim yaptı.

Denetimler kapsamında M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli sürücüler, polis ekipleri tarafından video kaydı alınarak yakalandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Motosiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun;

- Tescil belgesi bulundurmamak,

- Yönetmeliğe aykırı plaka takmak,

- Tescil plakasında değişiklik yapmak,

- Plakasız araç kullanmak,

- Teknik değişiklik, aksesuar takmak,

- Abart egzoz kullanmak,

- Sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak ,

- Araçların ters yönde sürülmesi,

- Uyarı ve ikazlara uymamak ,

- Işık donanımı, araçlarında dikiz aynası bulundurmamak,

- Yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddelerinden idari para cezası uyguladı.

MOTOSİKLETLER TRAFİKTEN MENEDİLDİ

2 motosiklet sürücüsünün sürücü belgeleri Karayolları Trafik Kanunu'nun 118 maddesi gereğince iptal edilerek, işlem yapılan tüm motosikletler trafikten menedildi.

Şahıslar hakkında “Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.