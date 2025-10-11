İstanbul'da trafik yoğunluğu henüz akşam olmadan yüzde 83'e ulaştı

İstabulluların trafik çilesi devam ediyor.

Kentte havanın da yağışlı olmasının etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'E ULAŞTI

Hafta sonununun ilk gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 83 olarak ölçüldü.

Kentte aralıklarla süren yağışın da etkisiyle ana arter, caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AKŞAM SAATLERİNDE OLUŞAN YOĞUNLUK ÖĞLEN OLUŞTU

Normalde vatandaşların işten çıktığı saatler olan 17.00-19.00 aralığında başlayan yoğunluğun çok daha erken bir saatte oluştuğu görüldü.

Öte yandan, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.