İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

- İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.
- Ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları oluştu.
- Toplu taşıma istasyonlarında da ciddi yoğunluk gözlendi.
Megakentin trafik sorunu çözülemiyor...
Haftanın ikinci iş günü sonunda ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.
ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Erken saatlerden itibaren özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları oluştu.
Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, D-100 Karayolu’nun Sefaköy Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
METROBÜS, OTOBÜS VE TRAMVAY İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK
İş ve okul çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade gibi aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.