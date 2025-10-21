İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Megakentin trafik sorunu çözülemiyor...

Haftanın ikinci iş günü sonunda ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Erken saatlerden itibaren özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları oluştu.

Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, D-100 Karayolu’nun Sefaköy Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

METROBÜS, OTOBÜS VE TRAMVAY İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK

İş ve okul çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade gibi aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.