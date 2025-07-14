İstanbul'da turisti dolandırmaya çalışan taksiciler

İstanbul'da taksiciler hem vatandaşları hem de turistleri zorluyor.

Turistlere fazla ücret veren ve müşteri beğenmeyen taksicilerin skandal davranışları da her gün kayda alınıyor.

Bu sefer yine bir turist, İstanbul'da taksicilerle yaşadığı anları kayda aldı.

ÜCRET FARKINI KAYDA ALDI

İstanbul Aksaray’a taksi ile gitmek isteyen bir turist, uygulamada 123 TL yazmasına rağmen taksicilerin kendisinden 400 TL ile 700 TL istediği anları paylaştı.

"BİR DAHA TSKSİYE BİNMEYECEĞİM"

Sürekli fazla ücret duyan turist, taksiye binmekten vazgeçti ve yürümeye başladı.

"Artık taksiye binmeyeceğim" diyen turist, kayda anları anları da sosyal medyadan yayınladı.