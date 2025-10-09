İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele yurt genelinde kararlılıkla sürüyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için aralıksız görev yapan emniyet ekipleri, bir başarılı operasyona daha imza attı.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli ise yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda;

- 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap,

- 214 kg metamfetamin,

- 69 kg esrar ile

- 438,5 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.