İstanbul'da valiliğin kararına tepki gösterenler eylemde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili İstanbul'da yeni kararlar alınmaya devam ediliyor.

Daha önce birçok vatandaşın yaralanmasına ve ölmesine neden olan başıboş sokak köpeklerini beslemek dünden itibaren İstanbul'da yasaklandı.

VALİ GÜL TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşlemler Hakkında" başlıklı bir açıklama yapıldı.

KONTROLSÜZ BESLENMEYE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Yapılan açıklamada, "sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi" sözlerine de yer verildi.

EYLEM YAPILDI

Başıboş köpeklerin beslenmesine ilişkin yasağı kabul etmeyenler, İstanbul'da eylem yaptı.

Bir grup, valilik önünde toplandı ve "yuh" diyerek istifa çağrılarında bulundu.

PANKARTLAR TAŞIDILAR

Başıboş köpeklerin beslenmesini destekleyen grubun ellerinde bazı pankartlar olduğu da görüldü.

Pankartlardan birisinde de "Kanlı ellerini çek" "Beslenme yasaklanamaz" yazılı ifadeler yer aldı.

KATILIMIN AZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Başıboş köpeklerin beslenmesini isteyen ve eylem yapan grubun, başka bir açıdan fotoğrafı çekildi.

Bu karede de katılımın az olduğu, eylemin halk tarafından destek almadığı görüldü.