İstanbul'da vatandaşlar, deprem endişesiyle geceyi dışarıda geçiriyor

AA

Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Esenyurt'taki Dr. Mimar Kadir Topbaş Parkı'na geldi.

Burada toplanan vatandaşlara, Esenyurt Belediyesi ekiplerince sıcak çay ve çorba dağıtıldı.

"TEDİRGİNLİK NEDENİYLE PARKLARA İNDİK"

Belediye ekipleri, geceyi parkta geçirecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürürken, alana mobil ikram araçları yönlendirildi.

Parka gelen vatandaşlardan Sami Kantırcı, İstanbul'da ciddi bir deprem yaşandığını belirterek "İstanbul'umuzda bir şey yok. Türkiye'mize ve İstanbul'umuza geçmiş olsun. Biz de tedirginlik nedeniyle parklara indik. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim, vatandaşların çay ve çorbasını dağıtıyor, vatandaşlarla ilgileniyor. " dedi.

Parkta bekleyen bazı vatandaşlar da belediyenin sunduğu hizmetten memnuniyet duyduklarını kaydederek, yetkililere teşekkür etti.

ÜSKÜDAR'DA GECEYİ SPOR SALONUNDA GEÇİRDİLER

Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar da Üsküdar'daki Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu'nu tercih etti.

Vatandaşların burada yerlere serdikleri örtüler üzerinde ve kurdukları masalarda vakit geçirdikleri, çocukların ise alanda oyun oynadıkları görüldü.

OKULLAR KAPILARINI AÇTI

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'ndeki Osman Zeki Üngör Ortaokulu'nun kapısı da vatandaşlara açıldı.

Küçükçekmece Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı psikolojik danışmanlar, okulun spor salonunda aileleriyle toplanan vatandaşlara destek sağladı.

KIZILAY'DAN YARDIM DESTEĞİ

Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanı Mehmet Fatih Kerimoğlu da spor salonundaki vatandaşlara erzak, su ve battaniye dağıtımında yer aldı.

Geceyi Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde geçiren vatandaşlar da evlerinden getirdikleri yastık ve örtülerle çocuklarını uyuttu.