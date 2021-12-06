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- İstanbul'da video çekmek için arabadan sarktı
İstanbul'da video çekmek için arabadan sarktı
Dört araba ile yola çıkan şahıslar, bir aracın videosunu çekerken yaptıklarıyla yürekleri ağza getirdi.
- İHA
- 06.12.2021 - 09:33
- Güncelleme : 06.12.2021 - 10:07
İstanbul Sultangazi-Arnavutköy yolunda araçları ile otoyola çıkan kişiler, bir aracın videosunu çekmek için şeritleri kapattı.
CAMDAN ÇIKIP VİDEO ÇEKTİ
Video çekmek isteyen bir şahsın vücudunun yarısını araçtan çıkarması ise yürekleri ağıza getirdi.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da video çekmek için arabadan sarktı