İstanbul'da yağış etkili oldu: Şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapmıştı.

Uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık düşerken gece saatlerinden itibaren kentin bazı ilçelerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Yağıştan önce özellikle sahil kesimlerinde çok sayıda şimşek çaktı.

Geceyi aydınlatan şimşekler kameralara yansıdı.

VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Beşiktaş Ortaköy'de yağışın ardından sahil yolunu kullanan sürücüler trafiğe neden olurken Taksim Meydanı'na gelenler ise rüzgarın etkisi ile yürümekte güçlük çekti.

Kağıthane'de bir anda bastıran yağışla birlikte sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak yağış, kentin farklı ilçelerinde gece boyunca etkisini sürdürdü.

Gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgarların sabah 10.00 sıralarında sona ermesi ve güneşin yeniden yüzünü göstermesi bekleniyor.