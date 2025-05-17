İstanbul'da yaz sıcaklıkları görülecek: Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Haber Merkezi

İstanbul ve Trakya'nın birçok ilinde yağmur etkisini sürdürdü.

Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinin yağışlı olması beklenirken Batı Akdeniz'e fırtına uyarısı geldi.

CNN Türk meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede, "Pazar günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara'da ve Karadeniz'de yağmur var ama öyle kuvvetli bir yağış değil. Dışarı çıkabilirsiniz, gayet güzel romantik bir hava var, biraz ıslanın, ondan da bir şey olmaz. Güney Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına var. Diğer bölgelerde yağmur yok, sıcaklıklar artıyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA AYIN 20'SİNDEN SONRA YAZ SICAKLIKLARINA DOĞRU GİDİYORUZ"

Orhan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: