İstanbul'da yılın en sıcak günü yaşanacak: Termometreler 40 dereceyi görecek

Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor...

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken uzmanlar, sıcak çarpması riskine karşı vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava açık ve güneşli olacak.

İSTANBUL'DA YILIN EN SICAK GÜNÜ

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bugün yılın en sıcak günlerinden birinin yaşanacağını belirtti ve özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Şen, "Sıcaklık güney ilçelerde 40 dereceye yaklaşabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar risk altında." dedi.

Uzmanlar, İstanbul'da nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın gölgede 42 dereceyi aşabileceğini öne sürüyor.

BİRÇOK İLDE SICAKLIK 40 DERECELERE ULAŞACAK

Marmara ve Ege'nin batı bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek.

Edirne'de 42, Manisa'da 43 ve Balıkesir'de 41 derece ile en yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

BAZI BÖLGELERDE YEREL YAĞIŞLAR

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası hakimken, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağışlar öngörülüyor.

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel yağışlar etkili olacak.

TÜRKİYE'NİN SICAKLIK HARİTASI

Bugün bazı şehirlerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: 37 derece (Az bulutlu, sıcak çarpması riski yüksek)

İzmir: 40 derece (Açık ve güneşli)

Manisa: 43 derece (Açık ve güneşli)

Antalya: 38 derece (Açık ve güneşli)

Ankara: 37 derece (Açık ve güneşli)

Diyarbakır: 44 derece (Açık ve güneşli)

Gaziantep: 42 derece (Açık ve güneşli)

Edirne: 42 derece (Açık ve güneşli)

Rize: 28 derece (Yerel sağanak ve gök gürültülü yağış)

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Uzmanlar, özellikle saat 11.00 ile 17.00 arasında aşırı sıcakların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Vatandaşlara serin ortamlarda kalmaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları tavsiye ediliyor.

Şen, nemin etkisiyle İstanbul'da sıcaklığın daha bunaltıcı hissedilebileceğini belirtti.

SICAKTAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Bol Sıvı Tüketin: Günde en az 2-3 litre su için. Şekerli içecekler ve alkol yerine su, şekersiz bitki çayları veya maden suyu tercih edin. Susamayı beklemeden sıvı alımı yapın.

Serin Ortamlarda Kalın: Özellikle 11.00-17.00 saatleri arasında, klimalı veya gölgeli alanlarda bulunun. Evdeyseniz perdeleri kapatarak ortamı serin tutun.

Hafif Kıyafetler Giyin: Açık renkli, pamuklu ve bol kıyafetler tercih edin. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanın.

Ağır Aktivitelerden Kaçının: Spor veya fiziksel işleri sabah erken ya da akşam serin saatlerde yapın. Aşırı efor, sıcak çarpması riskini artırır.

Hafif Yiyecekler Tüketin: Ağır, yağlı yemekler yerine salata, sebze ve meyve gibi hafif besinler tercih edin. Karpuz, salatalık gibi su içeriği yüksek gıdalar tüketin.

Risk Gruplarına Dikkat: Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar daha fazla risk altındadır. Bu kişilerde sıcak çarpması belirtilerine (baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, halsizlik) karşı dikkatli olun.

Güneşten Korunun: Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının. Gölgeli alanları tercih edin ve uzun süre açık havada kalmayın.

Araçta Kimseyi Bırakmayın: Çocuklar veya evcil hayvanlar, park edilmiş araçlarda asla bırakılmamalı; araç içi sıcaklık hızla ölümcül seviyelere ulaşabilir.

KAVURUCU SICAK HAFTA BOYU DEVAM EDECEK

Sıcak hava dalgasının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

MGM, vatandaşların anlık hava durumu güncellemelerini ve olası uyarıları yakından takip etmesini öneriyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

23 Temmuz Çarşamba:

24 Temmuz Perşembe:

25 Temmuz Cuma:

26 Temmuz Cumartesi:

27 Temmuz Pazar: