İHA
İstanbul Ümraniye’de öğle saatlerinde, kamyon sürücüsü T.A. ile otomobil sürücüsü M.Y.K. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüdü; kamyon sürücüsü, aracından aldığı çekiçle otomobil sürücüsünün yüzüne vurdu.
ÇEKİÇLE VURDU, OĞLU POLİSE DİRENDİ
Saldırı sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yüzünden yaralanan M.Y.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kamyon sürücüsü T.A. gözaltına alınırken, yanında bulunan oğlu Ü.A. ise polise direnip mukavemet gösterdi.
OĞLUNUN ÜZERİNDEN BIÇAK ÇIKTI
Ü.A.’nın üzerinden bir bıçak çıktığı öğrenildi.
Baba ve oğul adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış