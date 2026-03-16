İstanbul'da Zimem Defteri projesiyle binlerce ailenin yüzü güldü

Ramazan ayında iyilik faaliyetleri hız kesmeden sürüyor...

İstanbul Valiliği, yüzyıllardır bu topraklarda sürdürülen yardımlaşma geleneğinin güzel örneklerinden biri olan 'Zimem Defteri' uygulamasını, günümüzde de yaşatmaya, binlerce dar gelirli ailenin yüzlerini hayırseverlerle güldürmeye devam ediyor.

BORÇLARI KAPATILDI

İhtiyaç sahibi vatandaşların mahalle bakkallarına olan borçlarını, onların haberi olmadan ve ifşa edilmeden kapatmayı esas alan bu kadim geleneğe bugün, iş dünyası temsilcileri de katkı sundu.

VALİ GÜL ZİYARET ETTİ

Vali Davut Gül, Ramazan'ın son günlerinde Sancaktepe ilçesinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Valilik öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya katkı sunan hayırseverleri ve zimem defteri projesine destek veren tüm iş insanlarına teşekkür eden Vali Gül, bu iyilik hareketinin büyüyerek devam etmesini temenni etti.

"BU İYİLİK HAREKETİ BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK"

Vali Gül, "Ramazan'ın bereketini ve kadim bir geleneğimizi yaşatıyoruz. İstanbul’da hayırseverlerimizin desteğiyle Zimem Defteri uygulamasını bu yıl da hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçları tek tek kapatılıyor. Kimseyi rencide etmeden, gönüllere dokunarak. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadelerini kullandı.