İstanbul'daki barış toplantısından dikkat çeken kare

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Yaklaşık 1 haftadır tüm dünyanın gözü kulağı Türkiye'de...

Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek üzere taraflar İstanbul'da.

Bu kapsamda İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı yapıldı.

İSTANBUL'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer aldı.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı.

DOLMABAHÇE'DE DİKKAT ÇEKEN KARE

Toplantı öncesinde ise Fidan ve Rubio ayaküstü sohbet etti.

Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesindeki sohbet anları kameralara yansıdı.

O anlarda kendinden emin şekilde kollarını göğsünde kavuşturan Fidan'ı, elleri önce bağlı şekilde dinleyen Rubio'nun görüntüleri dikkat çekti.

O anlara ilişkin kareler sosyal medyanın gündemine düştü.