İstanbul'daki deprem sonrası Kandilli'den yeni bilgilendirme raporu

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Megakent, 23 Nisan tarihinde saatler 12.49'u gösterdiğinde 6,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı...

AFAD'dan edinilen bilgilerde, İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem sonrası uzmanlardan yapılan açıklamalarda, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirilerek, panik ile camdan atlayan bazı vatandaşlarımızın ise yaralandığı kaydedildi.

6.2'lik depremin ardından İstanbul'da artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor...

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN YENİ BİLGİLENDİRME

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul'da meydana gelen artçı sarsıntılar sonrası son durumu değerlendirmek üzere yeni bir rapor yayınladı.

"ARTÇI AKTİVİTE SAYISI 445'E ULAŞMIŞTIR"

Kandilli'den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında büyüklüğü Mw:6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Ana şoku izleyen iki ana artçı deprem (Mw:5.2; Mw:5.2) ve hala devam eden sismik aktivite Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlenmektedir. Bugün itibari ile (26 Nisan 2025) artçı aktivite sayısı 445’e ulaşmıştır.

DEPREMLERİN YOĞUNLAŞTIĞI NOKTA AÇIKLANDI

KRDAE BDTİM tarafından hazırlanan basın bülteni depremi takip eden ilk 30 dakika içinde web sayfasında yayınlanmıştır ve her gün güncellenmektedir.



Deprem artçı aktivitesi genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 km’lik bir alan içinde yoğunlaşmıştır.



Deprem, Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedilmiştir. Deprem merkez üssündeki aletsel şiddet MMI VIII ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değeri V’e kadar ulaşmıştır.



Deprem ivme kayıtları incelendiğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür.



İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD’a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerle ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyarı 16:53 itibari ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj ile sonlandırılmıştır.

"ARTÇI SARSINTILAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEKTİR"