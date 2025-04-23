İHA
İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme bazı vatandaşlar diş kliniğinde yakalandı.
Depremin etkisiyle sarsılan insanlar, endişe içinde kendilerini dışarı attı.
TEDAVİLERİ YARIDA BIRAKIP ÇIKTILAR
Kliniğin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, insanların telaşla kapıları açmaya çalıştığı ve birbirlerine çarptığı anlar dikkat çekti.
O esnada diş tedavisi görenler, sakinleşmeye fırsat bulamadan binayı terk etti.
Güvenlik kamerası görüntüleri, deprem anında yaşanan korkuyu ve paniği net bir şekilde gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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