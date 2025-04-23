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İstanbul’daki depreme diş kliniğinde yakalandılar

İstanbul’daki depreme diş kliniğinde yakalandılar Kentte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Beylikdüzü'ndeki bir diş kliniğinde tedavi gören vatandaşlar, büyük bir panik yaşayarak tedavilerini yarıda bırakıp kliniği terk etti.