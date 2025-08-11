İstanbul'daki Gazze'ye destek yürüyüşünden tepkiler: Duyarsız kalan insan olamaz

Katil israil, Gazze'de katliama devam ediyor.

61 binden fazla ölüme neden olan İsrail saldırıları, tam işgale dönüşmek üzere.

İsrail hükümeti dünyayı yok sayarak insanlık suçu işlemeye devam ederken Türkiye'de tepki yürüyüşü vardı.

Filistin'e Destek Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla İstanbul'da yürüyüş düzenledi.

Ensonhaber ekibi de yürüyüşteydi.

"HİÇ OLMAZSA BİN TANE ASKER GÖNDERSE"

Katılımcılara mikrofon uzatan ekibimiz, çarpıcı röportajlara imza attı.

İsrail katliamına tapki gösteren yaşlı bir adam, asker görevlendirilmesini isterken, "Tayyip Erdoğan bütün dünyaya 'haydi haydi' diyor herkes gelip katılıyor. Ama şurada hiç olmazsa bin tane asker gönderse, beylik tabancasıyla bizi oraya çıkartsa şehadet şerbetini içeriz inşallah. Bu içimden aşkla geliyor vallahi." ifadelerini kullandı.

"BUNA DUYARSIZ KALAN İNSAN OLAMAZ"

Bir başka katılımcı ise şunları söyledi:

"İnsan olduğumuz için buraya geldik. Ötesi olmaması gerekiyor. Adam puta da tapabilir, ineğe de tapabilir, diş macununa da tapabilir ama insan değilse... Bilemiyorum... Orada ölenler bebekler. Duyarsız kalan bir kalp, insan olamaz. İslam toplumları Allah tarafından yönetilmiyorlar.

Bizler de maalesef bu hataya düşmüşüz. Japonya'daki yürüyüşleri görüyorum utandım, Londra'yı gördüm utandım. Ben X'te tesadüfen görüyorum, eşimi alıp geliyorum. Benim bütün tanıdığım insanların burada olması lazımdı."

"O HAİNLERDEN BİRİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN CANIMI VERİRİM"

Duygularına hakim olmakta zorlanan bir başka katılımcı ise "Kesinlikle canımı veririm. En azından o hainlerden birini öldürmek için. Bu devlet benim çoluk çocuğuma bakar. Onlara kimse sahip çıkmıyor." dedi.