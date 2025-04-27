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AA

İstanbul'da, deprem riskine karşı sismik izolatör sistemleriyle donatılan Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri, sarsıntı anında da ameliyathane, yoğun bakım ve diğer kritik birimlerde hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde bugüne kadar 8 hastanede izolatörler aktif olarak hizmete alındı.

8 HASTANEDE SİSMİK İZOLATÖR AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

Bunun yanı sıra 2 hastanede temel atma süreci, 1 hastanede şantiye kurulumu ve 1 hastanede arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'daki bu 8 hastanede toplam 5 bin 317 sismik izolatör aktif olarak kullanılıyor.

İZOLATÖR SİSTEMİ SARTINTININ ETKİSİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜŞÜRÜYOR

Bu sistemler, bina ile zemin arasındaki etkileşimi azaltarak deprem anında sarsıntının etkisini önemli ölçüde düşürüyor.

Böylece sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi sağlanıyor.

AKTİF OLARAK KULLANILAN HASTANELER ŞUNLAR:

Deprem izolatörüyle donatılmış hastaneler arasında, 2 bin 68 izolatörle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 855 izolatörle Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 827 izolatörle Pendik Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi yer alıyor.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ve Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde ise 503'er izolatör bulunuyor.

Çekmeköy Devlet Hastanesi ek binası 173 izolatörle hizmet verirken, kısa süre önce tamamlanarak kullanıma açılan Esenyurt Devlet Hastanesi ek binası 198 ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası da 190 izolatörle donatıldı.

Bu iki hastanenin devreye alınmasıyla İstanbul'da sismik izolatörle güçlendirilmiş kamu hastanesi sayısı 8'e ulaştı.

BAZI HASTANELERDE KURULUMU PLANLANIYOR

Kent genelinde çalışmaları süren projeler kapsamında, temel atma aşamasında olan Sancaktepe Şehir Hastanesi'nde 1503, Avcılar Devlet Hastanesi ek binasında ise 93 izolatör kurulması planlanıyor.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde şantiye kurulumu tamamlanırken, bu tesiste 277 izolatörün yer alması öngörülüyor.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yapı alanında ise arkeolojik kazı süreci devam ediyor.

SİSTEM SON DEPREMDE BAŞARIYLA ÇALIŞTI

Yetkililer, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğünde depremde, sismik izolatör sistemlerinin birçok hastanede etkili bir şekilde çalıştığını bildirdi.

Bu sistemler sayesinde ameliyathane, yoğun bakım ve diğer kritik birimlerde sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürüldü.

Deprem anına ilişkin bazı hastanelerin güvenlik kamerası görüntülerinde, dışarıda şiddetli şekilde hissedilen sarsıntıya rağmen iç mekanlarda neredeyse hiç titreşim gözlenmedi.

"BU TEKNOLOJİ İNSAN HAYATINI KORUYOR"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sismik izolatör sistemlerinin şehir hastaneleri başta olmak üzere İstanbul'daki pek çok sağlık yapısında bulunduğunu söyledi.

İstanbul'un deprem riski yaşayan bir şehir olduğunu belirten Güner, şöyle konuştu: