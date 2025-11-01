İstanbul’daki üç Cumhuriyet Başsavcılığı resmi sosyal medya hesabı açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dezenformasyon ile mücadele için yeni hamle...

İstanbul'da bulunan üç Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi.

3 SAVCILIK SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI

İstanbul, Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarına ait olduğu görülen resmi X hesapları platformda görünür hale geldi.

Yapılan operasyonlar, yürütülen soruşturmalar ve kamuoyunu ilgilendiren kovuşturmalar hakkındaki en doğru bilgilendirmeler ve gerekli açıklamaların bundan sonra bu hesaplardan yapılacağı belirtildi.

SAHTE AÇIKLAMALARA DİKKAT

Zaman zaman gündemdeki olaylarla ilgili olarak sosyal medyada, savcılıklar adına yapılmış gibi gösterilen sahte açıklamalar ve uydurma haberler dolaşıma girebiliyor.

Bu durum kamuoyunda yanlış algı oluşmasına ve adli süreçlerin manipüle edilmesine yol açıyor.

DOĞRU BİLGİ SADECE RESMİ KAYNAKTAN

Yetkililer, soruşturmalarla ilgili en doğru ve güvenilir bilgilerin yalnızca başsavcılıkların resmi hesaplarından paylaşılacağını vurguluyor.

Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesi ve gelişmeleri bu kanallar üzerinden takip etmesi isteniyor.

GÜNDEMDE BELEDİYE SORUŞTURMALARI VAR

Son dönemde özellikle bazı CHP’li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları yürütülüyor.

Bu süreçte sosyal medyada çok sayıda sahte belge ve açıklama dolaşıma sokuluyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

İstanbul’daki üç ayrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesapları şu şekilde: