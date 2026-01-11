Feyza Altun, İranlı protestoculara destek verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran riyalinin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesinin ardından ekonomik sorunlar nedeniyle pazar ve marketlerde satıcıların önderliğiyle başlayan gösteriler, büyüyerek hükümet karşıtı eylemlere evrildi.

31 EYALETTE, 180 ŞEHİRDE, 512 FARKLI NOKTADA

İran'daki protestoların ülke çapında 31 eyalete yayıldığı ve 180 şehirde toplam 512 farklı noktada gerçekleşmeye devam ettiği bildirildi.

FEYZA ALTUN'DAN DESTEK MESAJLARI

İran'da protestolar sürerken Feyza Altun'dan da destek geldi.

Altun, yayınladığı bir videoda, İran'da aydınlık günlerin yakın olduğunu ve Türkiye'den de herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

3 DİLDE VİDEO

Avukat Feyza Altun, sosyal medyadan Türkçe, İngilizce ve Farsça yaptığı paylaşımlarla ABD ve İsrail destekli İran'daki protestoculara destek verdi.

HALKI SOKAĞA DAVET ETTİ

Altun, Instagram paylaşımında şu ifadelerle halkı sokağa davet etti:

''Aziz ve cesur İranlılar, Yarın saat 13.00’te, özgürlük talebimizin sesini barışçıl bir şekilde yükseltmek için İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde bir araya geliyoruz.

Polisin müdahalesiyle karşılaşabiliriz; ancak konu vatan olunca artık kalplerimizde korkuya yer yok.

Bugün, yan yana durmamız gereken gündür. İran’ın özgürlüğü için, umut dolu yüreklerimiz ve pankartlarımızla yarın konsolosluk önünde sizleri bekliyoruz.

"İRAN ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELE EDİYOR"

İran'da halk özgürlük için mücadele ediyor. Türk milleti, özgürlük isteyen İran halkının yanında. Aydınlık günler, demokrasi, hukuk ve özgürlük yakındır."