İzmir'de su krizi: 24 saatlik kesinti uygulanacak

CHP'li belediyelerde yaşanan altyapı ve teknik problemler devam ediyor.

Aylardır su kesintileriyle mücadele eden İzmir'in sorunları sürüyor.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE SU KRİZİ DEVAM EDİYOR

Şehir sakinleri günlük yaşamlarını zorlu şartlar altında geçirirken, su kesintileri çözüme ulaşmak yerine artıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bir kesinti duyurusu daha yaptı.

Hayatın çileye döndüğü kentte, İzmirliler için bazı mahallelerde çile devam edecek.

İZMİR'DE 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İZSU, internet sitesi üzerinden, İnönü Caddesi ile 200 Sokak kavşağındaki beton boruda arıza meydana geldiğini açıkladı.

Sitede yapılan açıklamada, 24 saat daha kesintilerin süreceği belirtilerek, "Bugün saat 13.00 ile 12 Ocak Pazartesi 13.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak." ifadeleri kullanıldı.

SU KESİNTİSİNDEN 20 MAHALLE ETKİLENECEK

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler ise şöyle sıralandı:

"Konak'ın Akın Simav, Altıntaş, Çankaya, Göztepe, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis ve Turgut Reis mahalleri, Karabağlar'da ise Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Poligon, Salih Omurtak, Şehitler ve Vatan mahalleleri."