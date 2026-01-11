Ebru Gündeş'ten İran paylaşımı

İran'da kaos gün geçtikçe artıyor.

Protestolar hız kesmeden devam ediyor.

Son protestolar, Tahran’daki esnafın riyalin sert değer kaybına karşı öfkesiyle başladı.

Hareket, zamanla farklı kesimlere yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

TÜRKİYE'DEKİ ÜNLÜLERDEN DESTEK

İran'da süren protestolara destek veren isimlerden birisi de Ebru Gündeş oldu.

Gündeş, sosyal medya hesabı üzerinden İran'daki protestolara ilişkin bir paylaşım yaptı.

"KALBİMİZ SİZİNLE"

İran için destek paylaşımı yapan Ebru Gündeş, "Dualarımız ve kalbimiz sizinle." dedi.

HADİSE'DEN DE DESTEK GELDİ

Hadise açıklamalarında şunları kaydetti:

Sessiz kalamam. İran’da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor. Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler. Hepsi onur ve özgürlük istiyor.



İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim. Bir ses olalım.