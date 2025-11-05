İstanbul'un 10 aylık emniyet verileri: Suç oranları azaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da suç oranları giderek azalıyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul'un 10 aylık emniyet verilerini yayınladı.

Buna göre başta uyuşturucu ile mücadele olmak üzere birçok alanda yapılan operasyonlar ile kent, daha güvenli bir hale geldi.

İstanbul Valiliği'nin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 10 aylık veriler tek tek haritalar ile açıklandı.

"İstanbul’umuzun huzurunun bozulmaması için güvenlik güçlerimiz, başarılı çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Dünyanın en güzel ve güvenli şehirlerinden biri olan İstanbul’umuzun huzuruna katkı sunmak en önemli vazifemiz." notunun düşüldüğü paylaşımlarda şu detaylar yer aldı;

"İŞLENEN SUÇLARIN TAMAMINDA OLAY SAYILARI AZALDI"

"Güvenlik güçlerimizin fedakâr çalışmalarıyla asayişte 2025 yılının ilk 10 ayında, 2024’ün aynı dönemine göre; Kişilere karşı işlenen suçların yüzde 9’a yakın azaldığını, aydınlatma oranının yükselmeye devam ettiğini görüyoruz.

Mal varlığına karşı işlenen suçların tamamında olay sayılarının azaldığına, aydınlatma oranının istikrarlı bir şekilde arttığına şahit oluyoruz.

Bunlardan kapkaç yüzde 56, Otodan hırsızlık yüzde 50, Motosiklet hırsızlığı yüzde 48 ile en çok düşen suçlar arasında. Bu vesileyle fedakârca görev yapan Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarımızdaki 66 bin 101 personelimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyoruz.

"145 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ"

Güvenlik güçlerimiz, İstanbul’da başarılı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları neticesinde 2025 yılının ilk 10 ayında; 145 organize suç çetesi çökertildi, 1.643 şahıs yakalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre el konulan mal varlığı 8 kat arttı.

Organize suç örgütleriyle anılan kurşunlama olayları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı.

Bu örgütlerin eleman temini ve propaganda için kullandığı 1.480 sosyal medya hesabı kapatıldı. Kendini hukuktan üstün gören bu yapılara, bu suç şebekelerine asla müsamaha göstermiyoruz.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

İnsanlığın en büyük düşmanlarından biri olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı illetiyle mücadelemiz, her alanda kararlılıkla devam ediyor.

Bu mücadelede en önemli gayemiz, hiçbir evladımızı zehir tacirlerine feda etmemek; geleceğimize sahip çıkmak. Bu anlayışla yürüttüğümüz mücadelemizde bu yılın ilk 10 ayında imal ve ticarete yönelik 9 bin 459 operasyon yapıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı, kenevir miktarı ise üç katını aştı. Yine çocuklarımızı bu tehlikeden uzak tutmak ve güvenliklerini sağlamak için okullarımızın etrafındaki kafe, park ve bahçelerdeki denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Toplumsal bilincimize en büyük katkıyı sunacak annelerimizi, bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam ediyoruz.

Bu mücadelede, toplumun her kesimine görev düşüyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. El birliği ile, güç birliği ile bu mücadeleyi daha etkili bir şekilde yürüteceğiz.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERİLMEDİ

Kolluk kuvvetlerimizin illegal üretim ve haksız kazanca karşı operasyonları artarak devam ediyor.

Güvenlik güçlerimizin kaçakçılık alanındaki başarılı çalışmaları sonucunda 2025 yılının ilk 10 ayında: Operasyon sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı.

Böylelikle sahte ve kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesi engellendi. 2 milyar TL’ye yakın vergi kaybı önlendi. İllegal, sahte ve kaçak ürünleri satın almaktan ve tüketmekten kesinlikle kaçınalım.

Bu tür durumları gördüğümüzde ilgili birimlere ihbar edelim. Toplumsal duyarlılığın bu mücadelede en büyük gücümüz olduğunu unutmayalım.

TRAFİKTE DENETİMLER ARTTI, KAZALAR AZALDI

Büyük bir hareketliliğe sahip şehrimizin her noktasında denetim ve önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Temel gayemiz, hemşehrilerimizin trafikte çok zaman kaybetmemesi ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi.

Bu anlayışla her geçen gün artan denetimler sayesinde 2025 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre; Ölümlü kaza sayısı yüzde 18 azaldı. Can kaybı yüzde 20 oranında düştü. Yaya can kaybı %13 azaldı. Motosiklet kazalarında ise can kaybı yüzde 23 düştü.

Ancak yaralanmalı kaza sayımızda bir artış var. Maalesef, bu ve ölümlü kazaların yaklaşık yüzde 64’üne motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığını görüyoruz.

Bu sebeple motosiklet denetimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu konuda, İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Meclisimiz tarafından yürürlüğe alınması ve cezalardaki caydırıcılığın artmasıyla trafikteki pek çok olumsuz durum ortadan kalkacaktır.

Ayrıca, okul servisleri, ticari taksiler ve usulsüz çakarlı araçlara yönelik denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Trafikte kural dışı hiçbir uygulamaya müsaade etmiyoruz.

HANUTÇULUK İLE İLİGLİ ALINAN KARARLAR

Şehrimiz, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle milyonlarca turisti ağırlıyor. Misafirlerimizin huzur ve güven içinde vakit geçirmeleri, hem şehrimizin imajı hem de kamu düzeni açısından çok önemli. Bu sebeple hanutçuluk olarak bilinen müşteriyi rahatsız etme, zorla yönlendirme gibi olumsuz davranışlarla ilgili bazı kararlar aldık:

Turistik bölgelerde faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve çalışanları iş yeri önünde, sadece 50 cm mesafede "Hoş geldiniz" diyerek müşteriyi davet edebilecek. Yol kesmeye, dışarıda ikramda bulunmaya, yayaları engellemeye, fiziksel temas içeren müşteri davetlerine göz yumulmayacak.

İş yeri sınırları içinde bile olsa ısrarcı, yüksek sesli konuşmalara müsaade edilmeyecek. İş yerlerinde sesli ve görüntülü kayıt yapan kamera bulundurulacak. Belediye ve emniyet birimlerimiz bu işyerlerini denetleyecek,

Emniyet birimleri denetimlerinde yaka kamerası ve drone kullanacak. Alınan tedbirlere uymayan iş yerlerine kademeli olarak 3 günden 10 güne kadar faaliyetten men cezaları verilecek.

DÜZENSİZ GÖÇ SAYISI DA DÜŞÜYOR

İşimizi kolaylaştıran Mobil Göç Noktaları sayesinde denetim sayılarımız artmaya, tespit edilen düzensiz göçmen sayıları düşmeye devam ediyor. Kimlik denetimi yapılan kişi sayısı yüzde 87 arttı.

Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı. Bu başarıda emeği geçen bütün kurumlarımıza, sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."