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- İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık kısıtlama sonrası yine aynı
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık kısıtlama sonrası yine aynı
İstiklal Caddesi’nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kalabalık eksilmedi.
- İHA
- 03.04.2021 - 16:20
- Güncelleme : 03.04.2021 - 16:33
İstanbul’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 4 hafta aradan sonra sokağa çıkma kısıtlaması tekrar uygulamaya konuldu.
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ise, kısıtlama öncesi günlerini aratmadı.
İSTİKLAL TURİSTLERE KALDI
Artan Covid-19 vakaları nedeniyle yalnızca turistlere kalan İstiklal Caddesi'nde adeta iğne atsan yere düşmez deyimi gerçek oldu.
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık kısıtlama sonrası yine aynı VİDEO
GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR
Güzel havayı fırsat bilen turistler İstiklal Caddesinde kalabalığa sebep oldu.
Zabıta ekipleri drone ile turistlere sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu.