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- İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız
İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız
İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
- AA
- 31.03.2022 - 14:40
- Güncelleme : 31.03.2022 - 15:04
İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Ayrıntılar gelecek...