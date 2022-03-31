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    İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız

    İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
    • AA
    • 31.03.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 15:04
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    İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız

    İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

    Ayrıntılar gelecek...

    İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız #1


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