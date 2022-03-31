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İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız

İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız

İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.