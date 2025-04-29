Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu'nda resmi törenle karşılandı.
Törende askerler de hazır bulundu.
ARAÇTAN İNERKEN KARŞILADI
Başbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı.
ASKERLERDEN HUMMALI HAZIRLIK
Tören öncesi Erdoğan'ı karşılamaya bekleyen İtalyan askerlerin hummalı hazırlıkları ise dikkat çekti.
POZ VERDİLER
Erdoğan ve Meloni, tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki ilk görüşmesini İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası iki liderin katılımıyla heyetler arası görüşme yapıldı.
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