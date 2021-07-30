İtalya'da son 24 saatte 6 bin 619 yeni vaka

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 619 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 343 bin 519’a ulaştı.

İtalya’da koronavirüs salgınında 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 247 bin 486 koronavirüs testi yapıldığı ve 6 bin 619 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 343 bin 519’a ulaştığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE 18 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 47’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 117 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 82 bin 962 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7 kişi artarak 201'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 67 milyon 755 bin 390 Covid-19 aşısı uygulanırken, 31 milyon 918 bin 616 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.