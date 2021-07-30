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- İtalya'da son 24 saatte 6 bin 619 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 6 bin 619 yeni vaka
- İHA
- 30.07.2021 - 20:40
İtalya’da koronavirüs salgınında 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 247 bin 486 koronavirüs testi yapıldığı ve 6 bin 619 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 343 bin 519’a ulaştığı kaydedildi.
SON 24 SAATTE 18 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 47’ye yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 117 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 82 bin 962 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7 kişi artarak 201'e yükseldi.
İtalya'da bugüne kadar 67 milyon 755 bin 390 Covid-19 aşısı uygulanırken, 31 milyon 918 bin 616 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.