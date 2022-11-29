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    İyi Partili İbrahim Özkan, İBB'nin bütçesi görüşülürken maç izledi

    İyi Partili İbrahim Özkan, İBB'nin bütçesi görüşülürken maç izledi

    İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, belediyenin 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü anlarda maç izlemeyi tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 11:09
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısının altıncı oturumu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

    Oturumda, İBB'nin 2023 bütçesinde 2023 yılı performans esaslı yatırım hizmet programı, 2024 ve 2025 gelir tahminleri görüşüldü.

    İstanbullunun sorunlarını çözecek bütçe görüşüldü

    Görüşmelerin ardından İBB'nin 115 milyar 250 milyon liralık 2023 bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

    İstanbul'un sorunlarını çözmeye yönelik sağlanacak kaynaklar görüşülürken ortaya dikkat çeken bir görüntü çıktı.

    İyi Partili İbrahim Özkan, İBB'nin bütçesi görüşülürken maç izledi

    Hararetli görüşme sürerken maç izledi

    İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, hararetli tartışmaların yaşandığı anlarda maç izlemeye koyuldu.

    Özkan'ın, İstanbulluların sorunlarını umursamayarak maç izlemeye devam ettiği anlar böyle görüntülendi.

    İyi Partili İbrahim Özkan, İBB nin bütçesi görüşülürken maç izledi #1

    İyi Partili İbrahim Özkan, İBB nin bütçesi görüşülürken maç izledi #2


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