Euro
12.9966
1.36%
Dolar
11.5596
1.34%
Altın
669.43
1.07%
Borsa
1.755
0%
Bitcoin
651.116
2.09%
BTXN Coin
21.09
1.54%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    İzmir açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarının geri ittiği göçmenler için kurtarma operasyonu yaptı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 08:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı

    Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenleri ölüme terk etme politikasına devam ediyor.

    İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildi.

    SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi.

    CAN SALINDAKİ 9 GÖÇMEN KURTARILDI

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir açıklarında Yunanistan ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir