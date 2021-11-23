- Haberler
- Gündem Haberleri
- İzmir açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarının geri ittiği göçmenler için kurtarma operasyonu yaptı.
- İHA
- 23.11.2021 - 08:21
Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenleri ölüme terk etme politikasına devam ediyor.
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildi.
SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi.
CAN SALINDAKİ 9 GÖÇMEN KURTARILDI
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.