İzmir açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı

Cem Yılmaz, Metin Akpınar'ın 'Kumaşı iyi değil' sözlerine yanıt verdi

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Aygün Aydın: Bu gidişle eskortluk yapacağım

Çip krizi nedeniyle bazı yeni otomobiller, eski teknoloji ile üretilecek

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