İzmir Barosu cuma hutbesinden rahatsız oldu

Son dönemde cuma hutbeleri, gündemdeki en hararetli tartışmaların merkezine oturdu.

Özellikle son hutbede konu edilen "miras" kısmı, dünden beri gündemden düşmüyor.

"Kul Hakkı Ateşten Gömlektir" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede yer alan "Kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır." kısmı bazı kesimler tarafından eleştirildi.

İZMİR BAROSU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Barosu ise yayınlanan hutbenin ardından bugün Diyanet'in ismini açık şekilde yazarak, bazı uyarılarda bulunduklarını belirtti.

"DİYANET'İ UYARIYORUZ"

"Diyanet’i uyarıyoruz: Türkiye şeriatla yönetilen bir ülke değildir" başlıklı mesaj yayınlayan İzmir Barosu, hutbenin cinsiyet eşitliğine aykırı olduğuna yer verdi.

HUTBEDEN RAHATSIZ OLDULAR

"Diyanet'i uyarıyoruz: Türkiye, şeriatla yönetilen bir ülke değildir. İzmir Barosu Başkanlığı olarak, kız çocuklarının ve kadınların miras hakkına yönelik her türlü saldırının karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz." diyen ve hutbeden rahatsız olan İzmir Barosu'nun açıklaması, sosyal medyada tepkiye neden oldu.