Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İzmir'in Buca ilçesinde, atık ve çöp yığınları kötü bir görüntü oluşturuyor.

CHP'li belediyelerin olduğu bölgelerde yaşanan bu sorun, giderek artıyor.

Buca'da atıklar ve çöp yığınları, sağlığı tehdit etmeye başlamış durumda...

Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta futbol sahası büyüklüğündeki alanda, atılan plastik, tekstil ürünleri ve moloz nedeniyle atık yığını oluştu.

ESNAF TEPKİLİ

Atık yığınına tepki gösteren esnaf, bölgede artan kirliliğin rahatsızlık verdiğini ifade etti.

"BİR İLERLEME OLMUYOR"

Bölgede yaşayan esnaf İhsan Akdağ, alanın yaklaşık 10 yıl önce amatör spor kulüplerinin maç yaptığı bir futbol sahası olduğunu söyledi.

Artık kullanılmayan boş alana çöp atıldığını kaydeden Akdağ, "Daha önce de haber yapıldı ama bir ilerleme sağlanamadı. Gece gelen damperli araçlar, çöpleri bırakıp gidiyor. Gerekli merciler yeterince ilgilenmiyor.

10 gün önce Büyükşehir Belediyesinin araçları geldi, temizlik yaptı ama durum yine aynı. Kurban Bayramı'nda buranın halini düşünemiyorum. Her şeyin güzel olmasını umut ediyoruz." dedi.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Akdağ, arazinin yeşil alan ya da otopark olarak değerlendirilmesini önerdi.

Mobilyacı Alparslan Salancı ise atıkların zaman zaman yakılması nedeniyle zehirli hava soluduklarını, çevre kirliliğinin ise insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Salancı, yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.